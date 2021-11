Soulè: “Mi volevamo Monaco e Atletico Madrid ma ho scelto la Juventus per la sua grandezza”

Matias Soulé, giovane talento della Juventus, è stato convocato dall’Argentina. L’attaccante ha rilasciato un’intervista alla rivista Olè dove ha parlato della propria scelta di vestire bianconero: “Mi hanno seguito in un torneo che ho giocato con la Nazionale giovanile: non avevo firmato col Velez, loro erano interessati e c’erano anche Monaco e Atletico Madrid. Ho scelto la Juve per la sua grandezza, per i suoi obiettivi. Sono competitivo ed era la sfida più difficile”.

FOTO: Twitter Juventus