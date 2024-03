Soulé: “Mi piacerebbe restare alla Juve, ma il mio sogno è la Premier League”

L’esterno destro del Frosinone, ma di proprietà della Juventus Matias Soulé, intervistato da DSports Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, soffermandosi sul suo futuro e sulle sue ambizioni personali:

“Le Olimpiadi? Sono un sogno, non ne ho ancora parlato con la Juve, non so se resterò o meno. Quando arriverà il momento ne parlerò con loro, così mi lasceranno partecipare. L’interesse dell’Al Ittihad a gennaio? Dopo la partita con il Cagliari il mio agente mi ha riferito tutto molto velocemente, e lo stesso aveva fatto il ds della Juventus, ma fin dal primo momento ho capito che non c’era possibilità che ci andassi. Il mio campionato preferito? La Premier League, sarebbe un sogno giocarci, anche se mi piacerebbe restare alla Juve”.

Foto: Instagram Serie A