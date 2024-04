Soulé: “La Juve è il massimo, ma non so quale sarà il mio futuro. Allegri mi ha obbligato a tagliare i capelli”

Mathias Soulé, attaccante del Frosinone, in prestito dalla Juventus, ha parlato a ESPN di diversi temi, tra cui il futuro.

Queste le sue parole: “Sto parlando con la Juventus, non so ancora cosa succederà. Sono molto ansioso, ma prima ho queste otto partite. Voglio giocare. Alla Juventus non avevo molte possibilità di giocare e ho accettato questa soluzione. La Juve è il massimo. Mi volevano Atletico Madrid, Benfica e Monaco, tante squadre. Ma per me è stata una decisione rapida poiché credo che la Juventus sia una squadra fortissima”.

Su Allegri. “Mi ha obbligato a tagliarmi i capelli quando mi ha visto con i capelli biondi”.

Sulle speranza per il futuro: “Sono rimasto sorpreso da quanto fosse una brava persona. Non lo conoscevo, ma ho ascoltato quello che si diceva di lui. È un genio. Ricordo che un giorno siamo andati a pranzo e si è seduto accanto a me, non gli avevo mai parlato. Sono rimasto sorpreso perché non me lo aspettavo affatto. Mi ha raccontato di tutto: delle macchine che aveva, di com’era Madrid”.

