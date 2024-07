Soulé in partenza verso Roma

Matias Soulé – come anticipato – si appresta a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il talento argentino è partito in questi minuti dall’aeroporto di Torino-Caselle per raggiungere la Capitale, dove ben presto inizierà la sua nuova avventura in maglia giallorossa sotto gli ordini di Daniele De Rossi. L’argentino lascia Torino dopo quattro anni e mezzo, 21 presenze e 1 gol in bianconero. Nell’ultima stagione, in prestito al Frosinone, ha messo a segno 11 reti in 39 presenze fra Serie A e Coppa Italia, a cui si aggiungono anche 3 assist.

Foto: Instagram Soulé