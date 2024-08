Soulé: “Ho pianto per la Roma. Motta mi avrebbe tenuto, ma a gennaio ho saputo che…”

Matias Soulé ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport con alcune dichiarazioni significative: “La Roma? Stravedo per De Rossi, vuole darci una mentalità vincente. Ho pianto quando ho intuito che la trattativa poteva saltare. L’Olimpico mette i brividi, c’ero anche io tra i 70mila contro il Feyenoord. La Juventus? Motta voleva tenermi, ma a gennaio ho scoperto che la Juve avrebbe voluto cedermi. Alla terza giornata tornerò allo Stadium non per vendicarmi, ci mancherebbe, ma per dimostrare che in quella Juve avrei potuto comunque fare bene”.

