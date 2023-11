Soulé: “Futuro? Penso solo al Frosinone. Qui i tifosi si fanno sentire ovunque, mi ricordano molto gli stadi argentini”

La rivelazione del Frosinone, Matias Soulé, ha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui parla della sua stagione e del mercato. Ecco una parte delle parole dell’argentino:

“Io penso solo al Frosinone. Lo so che sembra banale, ma sono sincero. Qui sto benissimo, la città è fantastica, tranquilla, l’ideale per me e la mia famiglia. I tifosi invece sono scatenati, per fortuna. Si fanno sentire in casa e in trasferta, mi fanno ricordare gli stadi argentini”.

Foto: Instagram Soule