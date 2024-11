Soulé: “Contento del primo gol, ma avrei voluto la vittoria”

Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Verona.

Queste le sue parole: “Non sono per niente contento del gol, chiaramente preferivo i punti. Era una partita che dovevamo vincere, come altre, ma non è andata così. Avremmo meritato di più, dobbiamo immediatamente rialzarci. Il gol è stato una liberazione personale, non mi aspettavo però di perdere. Devo fare di più, sono consapevole di questo e dobbiamo ricompattarci per uscire da questa situazione con il lavoro”.

Sugli alti e bassi: “Penso sia nei momenti di una partita in cui dobbiamo crescere e migliorare, non dobbiamo abbassarci quando stiamo vincendo e poi se andiamo sotto bisogna essere più bravi nella lettura. È quello che ci manca. A volte cominciamo bene, guidando il gioco da protagonisti; poi succede sempre qualcosa che dal niente ci fa calare”.

Foto: sito Roma