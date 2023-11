Soulé: “Aguero è il mio idolo, mi sento spesso con Di Maria. Scudetto? Se lo giocano Inter e Juventus”

Durante la lunga intervista a Sportweek, Matias Soulé, attaccante del Frosinone, ha parlato anche di alcuni suoi idoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Un idolo? Il Kun Aguero, giocava nel mio Independiente e io ero impazzito per lui. L’ho sempre seguito, anche se non l’ho mai conosciuto. Ho solo una foto con lui di quando ero bambino, vorrei tanto incontrarlo per farmela firmare”.

Sul rapporto con Di Maria:

“Lui è un gran maestro. Siamo molto amici, mi scrive sempre. E prima che iniziassi a segnare mi mandava messaggi come: ‘Quando ti svegli e inizi a far gol?’. Beh, ha funzionato. Ci siamo sentiti anche per commentare la scelta di puntare a giocare con l’Argentina”.

Sulla lotta scudetto:

“È presto, ma immagino sarà una lotta tra Inter e Juventus. Sono le più forti”.

Foto: Instagram Soulé