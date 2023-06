Soucek: “La Fiorentina mi voleva in passato, per me è stato un onore ma volevo giocare la Champions con lo Slavia Praga”

Thomas Soucek ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di domani del suo West Ham contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Quando mi sono reso conto che la finale si sarebbe disputata a Praga ho detto ai ragazzi che dovevamo raggiungerla. Ora siamo a Praga e posso collegare le mie due squadre del cuore. Domani avremo la chance di vincere un trofeo, farò di tutto per vincere qui a Praga. Sono molto contento di poter entrare dal campo dallo spogliatoio della squadra di casa, visto che ho giocato tanto con lo Slavia. Questo mi metterà molto a mio agio. Mi sento molto a mio agio, anche solo vedere il mio campo mi fa stare bene. Non vedo l’ora di scendere in campo domani sera. Quando siamo entrati nel tunnel so che ci sono tutti i manifesti della Conference ma mi ricordavo le foto dei giocatori che c’erano prima”.

Vicino alla Fiorentina in passato?: “Ammetto che c’è stato un interessamento della Fiorentina sei mesi prima del West Ham. E’ stato un grande onore ma giocavo in Champions con lo Slavia Praga e volevo disputarla con loro. Dopo è arrivata la chiamata da Londra”.

Foto: Soucek SITO uff West Ham