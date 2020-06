Sottosegretario Salute: “Riapertura stadi? Nessuna preclusione da parte del Governo”

Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute del Governo Conte, è intervenuta a “Radio Punto Nuovo” focalizzando l’intervento sulla possibile riapertura, seppur parziale, degli spalti.

“I dati ci confermano un calo complessivo del Coronavirus, anche nella sua aggressività. Questo non ci deve far abbassare la guardia. Riaprire parzialmente gli stadi? Decideranno i dati. Il Governo non si è mai precluso nulla”.

Foto: Twitter Ufficiale Bologna