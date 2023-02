Sottil su Thauvin: “Non è venuto a Udine per passeggiare”

L’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato ai microfoni di Udinese TV alla vigilia della partita di Serie A da disputare in trasferta contro il Torino. Il tecnico ha speso della parole per il neo acquisto Florian Thauvin: “Ho visto un giocatore principalmente motivato, che è venuto qua a Udine non per passeggiare. Ho avuto una bellissima impressione positiva parlandoci nei primi minuti. Un ragazzo e un calciatore entusiasta e con grande fame, questa è la cosa più importante. Ha un grande vissuto e non lo scopro di certo io. Si è messo subito a disposizione e sarà convocato. È un giocatore duttile, può fare il doppio trequartista o la seconda punta. Si può sposare bene sia con Beto sia con Success. Bisogna poi vedere chi giocherà a centrocampo chiaramente”.

Foto: sito ufficiale Udinese