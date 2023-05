Sottil: “Spero di avere undici giocatori da schierare contro la Juventus”

Esce sconfitta l’Udinese dall’Arechi di Salerno al termine di una partita spettacolare. Bianconeri avanti per 2 a 0 e poi ribaltati con la Salernitana che può festeggiare la vittoria 3-2. Sconfitta non facile da digerire anche per mister Andrea Sottil che ha provato ad analizzare la prestazione dei suoi: “Non saprei cosa dire ai ragazzi, siamo davvero contati e la fortuna non gira dalla nostra parte. In panchina avevo solo Beto non al meglio e tanti ragazzi della Primavera. Chi è entrato ha cercato di dare il massimo”. L’espulsione di Zeegelaar ha cambiato le sorti del finale di gara: “In una situazione normale l’avrei sostituito al termine del primo tempo, ma non avevo esterni a disposizione. Abbiamo dei giovani che però non si sono mai allenati con noi e non sono pronti. Mi dispiace, ma porto avanti questa mentalità”. Nel prossimo turno di campionato, l’Udinese affronterà la Juventus: “Devo capire se riuscirò ad avere undici giocatori disponibili. Non voglio piangermi addosso, abbiamo l’obbligo di rialzarci”.

Foto: sito Udinese