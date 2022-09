Sottil: “Siamo stati straordinari. Il pressing la nostra arma vincente”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma.

Queste le sue parole: “Siamo in un ottimo momento, siamo in crescita. Abbiamo lavorato sull’andare a pressare alti e i ragazzi sono stati straordinari contro una squadra fortissima come la Roma. Abbiamo giocato un buon calcio, creando tantissimo. Nel nostro DNA abbiamo delle transizioni importanti. Ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che hanno grande fisicità. Oggi abbiamo chiuso il gioco dentro, dove loro sono molto bravi. Noi dobbiamo cercare di scivolare a quattro il più possibile lasciando il quinto alto. La scelta, oggi, è stata quella di mettere dentro elementi che potessero farci tenere palla per metterli in difficoltà”.

Foto: sito Udinese