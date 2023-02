Sottil: “Siamo settimi, non condivido i fischi dei tifosi”

L’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il tecnico dei bianconeri ha parlato dei fischi rivolti dai tifosi ai calciatori: “Conosco bene questo pubblico, ho giocato qui per quattro anni e li rispetto molto. Ci hanno sostenuto per tutta la gara. Ognuno poi può esprimere il proprio disappunto, ma secondo me la squadra ha lottato. Mi è piaciuta, hanno creato molto. Poi, siamo settimi con il Torino, dobbiamo fare dei ragionamenti più equilibrati e non perdere di vista la realtà, l’anno scorso avevamo 23 punti ed eravamo quattordicesimi. C’è ancora un campionato da giocare, siamo i primi a essere rammaricati, i ragazzi hanno fame e sanno cos’è la sofferenza. Hanno accettato di andare prima in ritiro perché sanno il peso del risultato. C’è libertà di parola, rispetto i fischi ma ho questa idea. Questo gruppo è da elogiare per quello che sta facendo, penso il pubblico abbia visto una bella partita”.

Foto: sito ufficiale Udinese