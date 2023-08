Sottil: “Samardzic grande professionista. Beto? Difficile perdere un giocatore importante a due giorni dalla gara”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio di Salerno.

Queste le sue parole: “Partenza di Beto? Non è facile, prepari le partite, crei il gruppo su giocate specifiche e alla fine magari rimani un po’ così perché il giocatore non c’è più. Perdere un giocatore importante a due giorni dalla gara non è facile, ma abbiamo fatto bene. Contento di Lucca. Samardzic è ancora un nostro giocatore, un grande professionista, gli piace giocare qui e ha fatto la sua prestazione, con il suo forte: l’inserimento a fari spenti come sa fare lui”.