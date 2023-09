Sottil: “Pereyra lo vedo pronto per partire dall’inizio. Domani non sarà l’ultima spiaggia”

Domani alle 15.00 Udinese e Genoa si affrontano alla Dacia Arena, in una gara delicata in termini di classifica per i padroni di casa. Ecco le parole del tecnico bianconero Sottil:

“E’ vero che questa partita è molto importante, ma non è l’ultima spiaggia, siamo consapevoli tutti del nostro momento, noi venivamo da una grande prestazione contro la Fiorentina, non è arrivata la vittoria, ma penso che questa squadra sia competitiva, lo abbiamo dimostrato. Una squadra che ha cambiato parecchi elementi, non siamo stati fortunati con gli infortuni, stiamo lavorando per limare gli aspetti da migliorare. Punto sul gruppo, che mi ha dimostrato affidabilità, di seguire, di trovare un’altra grande prestazione e un risultato. Questa squadra ha dei punti fermi, è importante il presente, chi è pronto e sta dimostrando di saper vivere il momento scenderà in campo. Alzare il raggio d’azione di Samardzic? Gioca sulle mezzali e quando attacchiamo lui scala e diventa trequartista, a Salerno fa gol inserendosi e l’anno scorso fa tutti i gol calciando dal settore di campo occupato dai trequartisti, glielo chiedo e quindi sostanzialmente fa già il trequartista. Pereyra? Sta sempre meglio, non ha ancora i 100 minuti nelle gambe, ma lo vedo pronto per partire dall’inizio“.

Foto: sito Udinese