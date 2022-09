Sottil: “Pareggio con la Juve? Dispiaciuti ma consapevoli di potercela giocare con tutti”

Riccardo Sottil ha parlato al sito ufficiale della Viola, dopo il pareggio di questo pomeriggio nel match contro la Juventus.

“Siamo felicissimi perché siamo consapevoli che ce la possiamo giocare con tutti. Ma siamo anche dispiaciuti per non aver vinto questa partita contro la Juve. Vuol dire che possiamo ancora fare qualcosa in più. Significa avere la consapevolezza di vincere contro le big, bisogna lavorare e migliorare. Quando faremo questo ulteriore salto potremo lottare per altri palcoscenici. Sono soddisfatto. Sento grande fiducia di compagni e mister ed è importante per un giocatore. Sono soddisfatto anche per la prestazione della squadra. E sulla partita di Conference League: “Testa bassa e lavorare e giovedì abbiamo la prima di un girone di Conference League che dobbiamo chiudere al primo posto per i sorteggi successivi“, queste le sue parole.

Foto: Logo Fiorentina