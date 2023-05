Sottil: “Non voglio togliere meriti alla Lazio, ma il rigore non c’era. Masina è fermo, Immobile si lascia cadere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha così commentato la sconfitta rimediata questa sera alla Dacia Arena contro la Lazio: “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ci è mancato solo il gol. Il calo della ripresa è dovuto al fatto che siamo contati da mesi e in questa categoria non te lo puoi permettere. Abbiamo cinque titolari fuori e recuperato per miracolo Beto. Stasera eravamo con quattro giocatori della Primavera in panchina: non la dico per fare il piangina, ma perché è la verità. La Lazio è forte e non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi. Non avendo la possibilità di continuare a stare ritmici, intensi, in questa categoria diventa difficile. E poi c’è un rigore che non è un rigore, ma una simulazione. Io non faccio polemiche con gli arbitri: sono umani, ma il rigore l’ho visto e rivisto e Masina è fermo completamente. Immobile si lascia cadere ed è simulazione. Non voglio togliere meriti alla Lazio ma il rigore non c’è”.

Poi ha proseguito parlando del rinnovo: “Sono molto contento, ho la possibilità di continuare il percorso con questi ragazzi straordinari che mi stanno dando tanto. L’obiettivo è migliorare da tutti i punti di vista”.

Infine, su Samardzic: “Da gennaio non abbiamo più Deulofeu e nell’ultimo periodo sono stati fuori contemporaneamente Success e Beto. Io ho sempre fatto i complimenti a Nestorovski ma ha altre caratteristiche e diventa difficile gestire in questa categoria l’attacco con zero alternative, l’alternativa diventa Semedo che è un 2005 che ha giocato sempre in Primavera. Samardzic per me è una mezzala d’attacco: stasera ha interpretato bene il ruolo di sottopunta e a differenza di Firenze l’abbiamo trovato spesso. Io i ragazzi li devo solo ringraziare: siamo dispiaciuti perché volevamo fare punti ma ora pensiamo alla prossima”.