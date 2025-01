Sottil: “Nessun allarmismo, è stato bravo il Napoli nelle occasioni avute”

Intervenuto in conferenza stampa, l’ala della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha così commentato la sconfitta per 3-0 contro il Napoli: “”Il Napoli è di grande livello e lotterà per vincere lo Scudetto. Nel calcio gli episodi indirizzano la partita, a maggior ragione contro squadre con queste individualità. Ma nessun allarmismo: se danno il gol a Kean cambia la partita… Bravi loro nelle occasioni avute ma continuiamo e accantoniamo la sconfitta”.

Poi ha proseguito: “Puoi sempre fare di più. Però c’entrano anche i dettagli, la squadra sta lavorando alla grande. Ci sono periodi di grandi vittorie e prestazioni e altri di down”