Sottil: “Meritavamo di vincere. Finalmente finisce il mercato così definiremo la rosa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Sottil, allenatore del’Udinese, dopo il pareggio contro l’Hellas Verona: “Peccato quel gol iniziale un po’ rocambolesco, poi c’è stata solo l’Udinese. Abbiamo pareggiato e potevamo fare altri gol. Ogni tanto la palla su Djuric ci ha dato fastidio, ma non più di tanto. Dispiace per i ragazzi perché volevano la vittoria, ma bisogna accettare il risultato. Finalmente finisce il mercato così definiremo la rosa e ci concentreremo sul Torino. Oggi non posso recriminare niente ai ragazzi, hanno giocato e tirato tanto. Andiamo avanti su questa strada”. Poi ha proseguito: “Aspettavo il gol e chiedevo di mantenere lucidità. Quando hai questa smania di vincere alle volte poi rimani fregato. Abbiamo creato tanto, dovevamo trovare la stoccata vincente per chiudere la partita e non ci siamo riusciti. L’Udinese meritava di vincere, ma dico anche che siamo noi a determinare il risultato e quindi potevamo fare di più”. E sulla sostituzioni: “Oggi avevo un solo centrocampista di ruolo in panchina. Bisognava mettere forze fresche davanti perché con la stanchezza si perde lucidità soprattutto sull’ultimo passaggio, ma non avevo molto alternative. Devo solo elogiare questo gruppo. Con tutto il rispetto dei giovani che ho in panchina, che diventeranno sicuramente bravi, ma quando sei in situazioni delicate bisogna fare valutazioni accorte”.

Foto: sito ufficiale Udinese