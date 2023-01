Sottil: “Manca poco per rivedere Deulofeu. Ma non ci sarà con la Juve”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato anche del recupero di Gerard Deulofeu: “Manca poco vedere Deulofeu tornare ad allenarsi in gruppo. Ma contro la Juventus non sarà a disposizione”.

Foto: Instagram Deulofeu