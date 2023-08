Sottil: “Lucca sarà il nostro riferimento in attacco. Success bravo a liberare spazio”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Lorenzo Lucca dà altre cose rispetto a Isaac Success, è una prima punta di struttura che sa attaccare lo spazio. Ha buona gamba per la sua statura, è un punto di riferimento nell’attacco della porta. Isaac è un giocatore importante per noi, l’ho elogiato tante volte. È più bravo a pulire palloni, a liberare spazi e fare assist per il compagno d’attacco o i centrocampisti. Valuterò in base alle caratteristiche della Salernitana”.