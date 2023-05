Sottil: “L’arbitro non era in grande giornata. Ottavo posto? Per noi sarebbe come vincere lo Scudetto”

Il tecnico dell’Udinese ha commentato così la sconfitta di Firenze: “Abbiamo preso gol dopo sette minuti: ok la bravura dell’avversario ma dovevamo essere più concentrati. Buona partita della squadra, in questo momento siamo molto contati, soprattutto davanti. Ce l’abbiamo messa tutta ma non ci siamo riusciti, abbiamo avuto situazioni importanti per pareggiarla. Peccato, però non ho nulla da recriminare ai ragazzi”.

Sull’arbitraggio: “Sarebbe da passare a un’altra domanda, però… Non mi piace parlare del direttore di gara, c’è chi è addetto per farlo. Posso dire magari che non era in una grandissima giornata, sia per una parte che per l’altra. Ha dato un fallo a Ebosele per spalla a spalla, lo ammonisce perché anticipa Biraghi. E altro, anche a favore nostro”.

Sull’ottavo posto: “Per noi l’ottavo posto sarebbe come vincere lo Scudetto. Dobbiamo tenere i piedi per terra, restando lucidi. Siamo venuti a giocare la nostra partita, sapendo che sarebbe stata difficile. I ragazzi hanno dato tutto facendo la partita che dovevamo fare. Abbiamo preso un gol evitabile ma siamo stati in partita prendendo anche un palo. Pazienza, ci dobbiamo preparare per la Lazio”.

