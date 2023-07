Sottil: “L’anno scorso la grande emozione del ritorno a Udine, quest’anno sempre concentrazione ed entusiasmo”

L’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil ha parlato a Sky Sport dal ritiro dei friulani, soffermandosi sulle sue sensazioni di un anno fa, quando tornò a Udine dopo l’esperienza da calciatore, dal 1999 al 2003: “L’anno scorso c’è stata la grande emozione del ritorno in una piazza e in una società che conoscevo da tanto. Oltre al discorso relativo al ritorno in Serie A. Quest’anno c’è sempre la stessa concentrazione e lo stesso entusiasmo, affronterò l’annata in una maniera ancora più lucida, serena e centrata. Credo di poter passare queste caratteristiche anche alla squadra”.

Foto: Serie A Instagram