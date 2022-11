Sottil: “La vittoria arriverà, serve pazienza. Udogie? Sarà valutato nei prossimi giorni”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Dazn commenta il pari dei bianconeri contro il Lecce: “La partita è stata divisa in due parti. Primo tempo dove siamo entrati bene però è mancata un po’ di precisione, eravamo un po’ tesi e può capitare. Ma eravamo in partita anche se non avevamo creato tanto. Siamo andati sotto nell’unica occasione vera ma abbiamo dato prova di personalità, sempre in crescendo con Success che ci ha dato supporto offensivo, abbiamo creato, fatto gol e potevamo anche vincerla. Questa squadra sta tirando da tanto tempo al massimo e con risultati straordinari: 6 vittorie di fila, 9 risultati utili consecutivi. Non abbiamo vinto ma abbiamo mosso la classifica. E poi il Lecce è una buona squadra, ben organizzata che ha dato filo da torcere a tutti. E se è in Serie A è perché ha qualità”.

Poi ha continuato a parlare del tridente Success-Deulofeu-Beto che ha rivoluzionato la partita: “Beto-Success-Deulofeu è un tridente importantissimo e molto completo. E il gol segnato è l’esempio del tridente che si completa. Perdevamo in casa e ho deciso di non togliere le punte e davanti siamo stati più presenti. Quando le punte stanno bene e si sacrificano mantengono l’equilibrio. Complimenti ai ragazzi, stiano sereni che la vittoria arriverà”.

E su Udogie: “È un po’ di settimane che ha un problema muscolare e ha cercato di stringere i denti. Sono ragazzi straordinari, che hanno una voglia di non mollare mai, che stringono i denti. E Udogie è uno di questi, ma il problema si è acutizzato e sarà valutato in questi giorni”.

Foto: Serie A Instagram