Andrea Sottil , allenatore dell’Udinese, è tornato sul contestato rigore, e sul successivo video social della Lazio, che ha permesso ai biancocelesti di battere l’Udinese alla Dacia Arena. “Tutte le squadre giocano per un obiettivo e tutti devono essere, a mio avviso, seri e rispettosi. Non voglio commentare oltre il video pubblicato, per me era chiara simulazione”, ha detto il tecnico bianconero a Udinese Tonight.

Foto: sito Udinese