Sottil: “Il nostro problema la precisione in zona gol. Thauvin sta crescendo”

Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Cagliari, il tecnico bianconero Sottil ha commentato così la gara ai microfoni di Dazn: “L’importante è che la squadra crei, è normale che siamo consapevoli di dover essere più precisi. Abbiamo preso la porta una volta sola, siamo stati la squadra che ha calciato più in porta nelle prime tre partite, il problema è la precisione. Ma sono sicuro che i gol arriveranno. Abbiamo lasciato loro qualche occasione in cui potevano farci gol. Dobbiamo comunque continuare a lavorare come stiamo facendo, sicuramente dobbiamo essere più cattivi negli ultimi metri. La vittoria arriverà, questa è una squadra che ha cambiato tanto, ma queste partite le puoi anche perdere, abbiamo reagito e potevamo anche vincerla. Portiamo a casa un punto e continuiamo a lavorare. Thauvin? Si è presentato in ottime condizioni, oggi aveva fatto anche un bell’assist per Lucca. Ha avuto anche delle situazioni per poter fare gol, ne ho parlato con lui: sta crescendo, adesso ci vogliono i gol, ma è un giocatore di grandissimo livello. Abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio, sono contento di Lucca e Thauvin, come sono contento di Success. Oggi lo avrei messo, ma il doppio infortunio mi ha scombussolato i piani. Pereyra? Porta esperienza, è un jolly, è un giocatore carismatico attaccato a questi colori. Scalpita per poter tornare a fare la differenza“.

