Sottil: “Il Napoli ha strameritato. Ma il Var non dovrebbe intervenire su quei rigori”

Intervenuto ai microfoni di Danz, l’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha analizzato la sconfitta incassata questa sera al Maradona per 4-1: “La difficoltà della partita la conoscevamo, non abbiamo nemmeno iniziato male. Non sto qui nemmeno a fare polemica sul rigore, il Napoli ha strameritato: dobbiamo archiviare velocemente e pensare al Genoa. Però sul rigore, se l’arbitro non lo ritiene rigore, il VAR non dovrebbe intervenire… Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni interessanti, ma abbiamo commesso errori sui gol e non siamo più riusciti a rientrare in partita. In queste gare serve una cattiveria agonistica di gran lunga superiore”.

Foto: sito ufficiale udinese