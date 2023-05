Sottil: “Grazie ragazzi, abbiamo fatto un ottimo campionato”

Andrea Sottil ha parlato a Udinese Tonight in merito della stagione che sta per volgere alla conclusione: “Mancano ancora due partite e ci auguriamo di finire il meglio possibile. È la mia prima stagione in Serie A quindi, questi ragazzi, li ringrazio davvero, sono stati il mio primo gruppo e li porterò sempre nel cuore. Mi hanno dato tanto e mi hanno seguito fin dal primo giorno. Ho vissuto momenti bellissimi con grandi risultati e momenti difficili, in cui ne siamo usciti sempre insieme. Penso di aver instaurato con loro un bellissimo rapporto a livello umano. Oggi abbiamo 46 punti e due partite alla fine. Grazie ancora ai ragazzi, secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato”.

Sul campionato: “Si poteva fare di più, si può sempre migliorare. È normale che, quando fai una delle migliori partenze in Serie A con l’Udinese, tutti vogliano sempre il massimo e si aspettano di continuare con quella media punti. Ovviamente, tutti noi volevamo continuare in quel modo però, il calcio ed il campionato di Serie A, è fatto di momenti. Quando sono arrivato a Udine, la Proprietà ed il Direttore mi avevano chiesto di creare una squadra con una identità ben precisa, creando una mentalità vincente, andando in campo a giocarcela con tutti. Questo credo di averlo fatto, oltre ad aver valorizzato alcuni giocatori. Io mi sento soddisfatto del lavoro svolto con questi ragazzi. Non è stato tutto perfetto, alcune partite potevamo giocarle meglio, come con il Torino ed il Bologna, ma abbiamo anche vinto con le finaliste europee. Io credo che, alla fine del campionato, ogni squadra avrà i punti che merita nell’arco di tutta la stagione”.

Foto: Sottil sito ufficiale udinese