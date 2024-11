Sottil: “Gli episodi ci hanno puniti, nei gol ci sono disattenzioni. Esonero? Penso solo alla prossima partita”

Le parole in conferenza stampa di Andrea Sottil, al termine del pirotecnico 3-3 rimediato dalla sua Sampdoria contro il Catanzaro, trascinato dalla tripletta di Iemmello. L’ex Udinese parla anche della stabilità della sua panchina, e di un eventuale rischio esonero.

“Abbiamo approcciato bene la partita, non abbiamo mai sofferto, eravamo aggressivi e ci muovevamo bene, siamo migliorati rispetto a Palermo. Gli episodi ci hanno puniti, nei gol ci sono disattenzioni. Abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Dobbiamo essere più lucidi, sono dettagli che dobbiamo mettere a posto. Non siamo contenti, siamo più arrabbiati noi dei tifosi che comunque ci hanno sostenuti per tutta la gara. Dobbiamo prepararci per Sassuolo, il nostro pensiero ora è quello. Dobbiamo andare avanti. Se mi sento in bilico? Penso solo alla prossima partita, il mio pensiero è la squadra. Leonardi? È un ragazzo dalle qualità importanti, altrimenti non lo avremmo portato in prima squadra. Pedrola? In queste fasi del match può essere letale. Questa è una squadra che ha qualità e deve assolutamente riprendere a marciare, ci saranno anche dei rientri importanti e avremo più alternative. Dobbiamo essere più tranquilli mentalmente, leggeri e senza ansia”.

