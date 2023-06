Sottil: “Formazione molto forzata. Se ci sarà da far entrare qualche giovane, la società appoggerà la mia scelta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha così parlato alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro la Juventus: “L’undici che sceglierò è molto forzato e condizionato, non ho potuto fare molte scelte a livello strategico. Domani si aggiungono altre assenze importanti ma affronto sempre le cose a testa alta e con grande determinazione. Conosco la società, se ci sarà da far entrare qualche giovane, come ho già fatto, appoggerà la mia scelta, per dare qualche valutazione anche per il futuro e dare la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare che sono giocatori da Udinese”.

Foto: sito Udinese