Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro, il tecnico dell’Udinese – Andrea Sottil – ha parlato così dei nuovi acquisti del club: “Aké può giocare in più ruoli, a sinistra Zemura è più offensivo di Kamara. Fabbian è completamente diverso da Samardzic ma ci darà una grande mano”.

Foto: Sito ufficiale Udinese