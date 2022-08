Sottil e l’assenza di Udogie: “Alle prese con un affaticamento, al mercato pensa il club”

Andrea Sottil ha parlato della gara e di calciomercato prima del fischio d’inizio del match contro il Milan. L’allenatore dell’Udinese, in particolare, si è espresso su Udogie, assente e al centro della trattativa col il Tottenham: “È assente perché alle prese con un affaticamento. Abbiamo preferito non rischiarlo contro la Feralpisalò, così come oggi. Al mercato pensano la proprietà e il direttore, io alleno i giocatori, che sono concentrati ad affrontare questo Milan”. Poi sull’esordio a San Siro: “È molto emozionante. Ci venivo da calciatore e mi è sempre piaciuto giocare qui. Ora da allenatore le emozioni sono diverse, ma resto lucido. Io e Stefano abbiamo giocato insieme a Firenze, è una bravissima persona che ho salutato con grande piacere. Loro hanno tutto il diritto di fare dichiarazioni perentorie e impostare la partita per vincere, così come noi vogliamo fare la nostra gara. Non vogliamo essere spettatori passivi, ma protagonisti. Le partite vanno giocate, tutte. Siamo consapevoli della difficoltà del match, ma abbiamo lavorato duro e ho visto i ragazzi motivati. Sono sicuro che ce la giocheremo fino in fondo”.

Foto: Sito Udinese