Sottil: “Bijol sta accorciando i tempi di recupero. Ehizibue? Arriverà il suo momento”. E su Pereyra…

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l’allenatore dell’Udinese, Sottil, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Bijol sta accorciando i tempi di recupero inizialmente sembrava sarebbe stato fuori più tempo. Il gonfiore alla caviglia si è ridotto moltissimo, sta già facendo allenamenti in campo e gli esercizi riabilitativi. Credo che tornerà in gruppo per l’inizio o metà della prossima settimana e potrà essere a disposizione per l’Inter”.

Il tecnico ne ha approfittato anche per esprimersi su Pereyra: “Pereyra è il nostro capitano e un giocatore di altissimo livello. Il mio rapporto è diretto con tutti. Lui negli ultimi anni ha giocato mezzala o sulla trequarti, e credo sia giusto confrontarmi con un giocatore del suo calibro e parlare con lui della possibilità di aprirsi. Ci siamo trovati, come si dice”. Il tecnico riconosce di “non aver mai avuto dubbi sul suo rendimento in quel ruolo, perché è un giocatore di elevata intelligenza calcistica, con grandissime qualità e in una condizione fisica straordinaria. Ci dà qualità lì davanti e dobbiamo essere bravi a supportare le scalate per farlo giocare più avanti possibile. L’ho ringraziato per la sua disponibilità, ma è stato un confronto veramente semplice e naturale”.

Infine, sul nuovo arrivato Ehizibue: “Le soluzioni le vedremo partita dopo partita, Ehizibue sta crescendo, si sta adattando molto bene. È un giocatore di grande fisicità che sta capendo rapidamente i nostri concetti. Ha già fatto vedere in partita le sue qualità, la sua grinta, i palloni che può mettere in mezzo. È stato acquistato apposta per le sue caratteristiche e sicuramente arriverà il suo momento”.