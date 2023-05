Sottil: “Avevo chiesto un approccio come quello con il Napoli. I ragazzi hanno fatto bene. Obiettivo? Tra le prime 10”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria.

Queste le sue parole: “Avevo chiesto un approccio come quello avuto nel match con i Napoli e i ragazzi lo hanno fatto alla perfezione. Hanno interpretato bene la partita, indirizzandola dove volevamo portarla, andando subito in vantaggio e poi trovando il raddoppio. Con i due gol di vantaggio abbiamo gestito bene il risultato, nel secondo tempo abbiamo fatto una prova matura dove si è gestito bene il pallone e abbiamo portato a casa una vittoria meritata”.

Nel secondo tempo è calato il ritmo, è stato fatto con un determinato criterio? “Certamente, non si può andare sempre forte. Avanti 2-0 bisogna gestire le forze, avevamo dei giocatori che non giocavano da tanto dall’inizio ai quali voglio fare i miei complimenti. Due parole vanno dette per Masina, Thauvin e Ebosele che hanno fatto molto bene. Sono contento di aver recuperato Thauvin che ha ritrovato la sua brillantezza e sono convinto che da qua alla fine ci darà una grossa mano. Ora pensiamo alle ultime quattro”.

Come preparerete la sfida con la Fiorentina? “Con grande gioia , con grande entusiasmo. Abbiamo 46 punti a quattro dalla fine, domani ci riposeremo e da mercoledì prepareremo la sfida di Firenze che sarà un partita difficile contro una squadra tosta. Affronteremo un match alla volta, il nostro obiettivo è fare più punti possibile e stare nella parte sinistra della classifica, tra le prime 10 diciamo”.

Foto: sito Udinese