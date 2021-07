Sottil: “Alla Fiorentina mi sento a casa. Italiano? Sono contento di lavorare con lui”

L’esterno offensivo della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha parlato alla Rai del ritiro con i Viola e delle prime impressioni del nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho fatto le esperienze che mi servivano, ora sono tornato, sono maturo e sono cresciuto molto. La società ha mostrato fiducia in me e sono pronto a ripagarla in campo. Sono venuto qua a 16 anni, ho fatto due anni di Allievi e uno di Primavera per poi esordire in prima squadra, a Firenze mi sento a casa. Ho parlato con i tifosi, mi hanno detto che credono in me, che sperano nelle mie qualità, sono cose che danno stimolo. Nello spogliatoio siamo convinti che sia l’anno zero, negli scorsi tre anni la Fiorentina non è stata nelle posizioni cui Firenze vuole ambire trovandosi a lottare per la salvezza e questo per una piazza del genere non va bene. L’importante, sembra scontato, ma è che ci sia un grande gruppo e tanto lavoro sul rettangolo verde”.

Parole sul tecnico: “Italiano è uno schietto, che ti dice le cose in faccia: queste sono cose che un giocatore apprezza molto. Bella persona, siamo contenti di lavorare con lui, che è un allenatore preparato e può fare bene per la Fiorentina”.

Foto: Twitter Fiorentina