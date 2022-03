Sosta finita per Neymar e Vinicius: hanno lasciato il Brasile per tornare in Europa

Si è conclusa la sosta Nazionali per Neymar e Vinicius Jr, che hanno lasciato il ritiro del Brasile per tornare nel vecchio continente dopo la partita vinta contro il Cile per quattro reti a zero nell’ultima giornata, in cui i calciatori di Paris Saint-Germain e Real Madrid avevano trovato entrambi la via del gol.

I due giocatori erano infatti squalificati e non avrebbero potuto prendere parte alla gara contro la Bolivia in programma la notte fra martedì e mercoledì all’1.30 ora italiana.

Foto: Twitter Brasile