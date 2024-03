Sospiro di sollievo Udinese: Bijol torna ad allenarsi in gruppo e vede la Lazio

Buone notizie per l’Udinese direttamente dall’infermeria. Come riportato dal club friulano nel suo report odierno di allenamento, il difensore Jaka Bijol è tornato a lavorare in gruppo dopo oltre tre mesi a causa della frattura da stress allo scafoide del piede sinistro. Il calciatore, salvo imprevisti dell’ultim’ora, può così tornare a disposizione di mister Cioffi per la prossima partita di campionato contro la Lazio.

Di seguito il report dell’Udinese: “Nella sessione odierna lavoro di scarico e recovery per i giocatori impiegati dal 1′ contro la Salernitana. Gli altri elementi hanno invece svolto esercitazioni tecniche e partitine. Regolarmente in gruppo Jaka Bijol.”

Foto: Sito Udinese