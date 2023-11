Sospiro di sollievo per la Roma: nessuna lesione muscolare per Renato Sanches

Buone notizie per Mourinho. L’allarme Renato Sanches che aveva accusato un risentimento muscolare negli ultimi allenamenti, sembra essere rientrato. Gli esami svolti ieri dal portoghese a Villa Stuart non hanno evidenziato lesioni. Per questo l’ex PSG potrebbe essere convocato domenica contro l’Udinese. Ieri e oggi non si è allenato con il gruppo, ma tra venerdì e sabato può tornare a lavorare con i compagni e, almeno per la panchina, dovrebbe essere a disposizione.

Foto: Instagram Roma