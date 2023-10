Sospiro di sollievo per Dybala. Si tratta di uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella notta sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito quasi in lacrime dalla sfida di Cagliari. I menischi e il legamento crociato del campione del Mondo sono a posto. Risulta solo un lieve stiramento al legamento collaterale, che gli procura una sintomatologia dolorosa, ma che potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta, anche se molto dipende dai sintomi che prova il giocatore.

In attesa di comunicati ufficiali della Roma, con questa nuova diagnosi, sospiro di sollievo in casa giallorossa. Dybala, certo, salterà le due gare con la Nazionale, per le qualificazioni al Mondiale, ma potrà lavorare con calma al rientro e senza forzare.

Foto: Instagram Dybala