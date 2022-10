Sospiro Atalanta, Zapata si allena in gruppo

Sospiro di sollievo per l’Atalanta che può tornare a contare sul proprio centravanti Zapata. Come riportato sui canali ufficiali del club bergamasco, infatti, l’attaccante colombiano è stato riaggregato parzialmente in gruppo nel pomeriggio di ieri e ha svolto oggi, insieme ai compagni, l’intera doppia sessione. Il giocatore è reduce da una lesione al semimembranoso della coscia sinistra.

Foto: twitter Atalanta