Sospesi a tempo indeterminato arbitro e Var di Argentina-Brasile: il motivo

Arbitro e Var di Argentina-Brasile sono stati sospesi a tempo determinato. Il motivo è riferito alla mancata espulsione del difensore albiceleste Otamendi per una gomitata ai danni di Raphina. La Conmebol ha divulgato l’audio della conversazione tra Andrès Cunha (arbitro) ed Esteban Ostojich (Var) in cui quest’ultimo dichiara che il contatto avviene tra “l’avambraccio di Otamendi e il viso, con intensità media” e che per il giocatore del Benfica sarebbe stato meritevole solo un giallo. Una svista troppo importante che è valsa ai due assistenti la sospensione.

FOTO: Sito Conmebol