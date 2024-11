Sospensione di Romania-Kosovo. L’Uefa: “Avviati procedimenti disciplinari”

La UEFA, tramite una nota ufficiale, ha avvia to un procedimento disciplinare contro Romania e Kosovo dopo che la partita di Nations League a Bucarest è stata interrotta nei minuti di recupero perché i tifosi di casa avrebbero urlato “Serbia, Serbia” all’indirizzo degli avversari. Conosciamo i difficili rapporti politici e territoriali che ci sono in quelle terre. Al coro, i giocatori del Kosovo hanno abbandonato il campo sullo 0-0, a pochi secondi dalla fine, e la partita è stata inizialmente sospesa, prima di essere abbandonata un’ora dopo perché i giocatori non sono rientrati.

La Federazione calcistica del Kosovo (FFK) ha accusato i tifosi rumeni di “comportamento irresponsabile e discriminatorio”, costringendo i loro giocatori ad abbandonare il campo per “mancanza di sicurezza e dignità”.

In una nota, l’organo di governo del calcio europeo, la UEFA, ha affermato che “sono stati avviati procedimenti disciplinari”contro entrambe le federazioni. Ha aggiunto: “Ulteriori informazioni su questi procedimenti saranno rese disponibili a tempo debito”.

Foto: sito Uefa