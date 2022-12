Sosa: “Siamo stati i migliori in campo fino a quel rigore a dir poco discutibile”

Si è concluso in semifinale il cammino della Croazia nell’edizione della Coppa del Mondo in Qatar. Il terzino croato, Borna Sosa, ha commentato il ko in semifinale contro l’Argentina: “Per la prima mezz’ora siamo stati migliori, avevamo controllo e possesso, e poi arriva quel rigore, che è a dir poco discutibile. Messi ha mostrato ciò che ha dimostrato durante la sua carriera, perché è il migliore. Non posso che congratularmi con l’Argentina. È difficile perdere la semifinale, ma ora dobbiamo schiarirci le idee per tornare a Zagabria con una medaglia“.

Foto: Instagram Sosa