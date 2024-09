Sosa: “Inizia un nuovo ciclo per la Nazionale croata. Non dobbiamo sottovalutare Cristiano Ronaldo”

Il difensore della Croazia e del Torino Borna Sosa ha parlato dal ritiro della Nazionale dell’impegno in Nations League previsto per domani in casa del Portogallo: “L’atmosfera in Nazionale è buona, un nuovo ciclo, una nuova storia. Il selezionatore ha parlato e ha ragione, tante cose sono nuove rispetto all’Euro. Due giocatori si sono salutati, abbiamo anche tanti infortuni. Stiamo entrando in questo ciclo per trovare nuove soluzioni, abbiamo alcune opzioni e idee interessanti per il Portogallo, spero che il ciclo sia positivo e buono. Questo è molto importante per noi, ci stiamo preparando per il Mondiale del 2026”.

Su Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo è una storia a sé. Ha ottenuto così tanto nel calcio e nella vita che è difficile dire qualcosa di negativo su un giocatore del genere. Abbiamo Luka, il portoghese di Cristiano Ronaldo, portano qualità in campo. Sono troppo esperti per sottovalutarli. Anche se hanno 50 anni, possono fare qualcosa”.

Foto: Instagram Sosa