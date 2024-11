Sorteggio, format e liste ufficiali del nuovo Mondiale per Club 2025

Gli USA ospiteranno nel 2025 il nuovo Mondiale per Club, competizione che vedrà partecipare anche due italiane, Inter e Juventus. Oggi la Federcalcio internazionale ha pubblicato il regolamento ufficiale (aspettando novità sugli aspetti economici a partire dai ricavi per i club), in cui sono contenuti diversi dettagli come ad esempio il format del torneo o le liste dei giocatori.

Il format: Come già noto, il torneo si svolgerà in una fase a gironi in cui le 32 squadre verranno suddivise in otto gruppi da quattro squadre ciascuna, seguita dagli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale (con un totale di 63 partite, senza la finale per il terzo posto). Le ultime due partite di ciascun gruppo si disputeranno con orari di inizio simultanei nello stesso giorno. Le prime due squadre di ciascun gruppo si qualificano per gli ottavi di finale. La FIFA fa sapere che “formerà i gruppi per la Competizione tramite teste di serie e sorteggio, tenendo conto, per quanto possibile, di fattori sportivi e geografici. Ulteriori dettagli verranno comunicati tramite circolare”.

Le nuove regole porteranno a una breve finestra di calciomercato, che si svolgerà dall’1 al 10 giugno. “Se due club desiderano includere lo stesso giocatore nelle rispettive liste provvisorie, il Segretariato Generale della FIFA determinerà il club che potrà includerlo, dopo aver preso in considerazione le posizioni di tutte le parti interessate”, spiega la FIFA. In nessun caso un calciatore potrà cambiare squadra durante il torneo. Il numero di giocatori convocabili andranno da un minimo di 26 a un massimo di 35. “Dal 27 giugno al 3 luglio 2025 le società potranno apportare le seguenti modifiche alla graduatoria definitiva: a) sostituire i calciatori il cui contratto sia scaduto naturalmente nel corso della competizione; b) i club possono aggiungere un massimo di due nuovi giocatori alla lista finale, che non conteranno ai fini del numero massimo di 35 giocatori; c) il numero totale di giocatori che vengono sostituiti o aggiunti alla lista finale in conformità ai paragrafi. a) eb) non devono essere superiori a sei; d) i calciatori sostituiti o inseriti nella lista definitiva devono essere tesserati presso la rispettiva società in conformità con quanto previsto dalla RETJ e dai regolamenti della federazione affiliata alla quale la società è affiliata; e) i giocatori aggiunti alla lista finale possono giocare la partita successiva della competizione solo se la modifica nella lista finale è stata formalmente comunicata alla FIFA entro 48 ore prima dell’inizio della partita corrispondente”, recita ancora il regolamento.

Foto: X Fifa