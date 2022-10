Sorteggi Europei, per l’Italia le insidie sono Mbappè, Kane, Haaland e Vlahovic

Alle ore 12:00 a Francoforte è previsto il sorteggio per i gironi di qualificazione al prossimo Europeo del 2024. L’Italia, Campione d’Europa in carica, affronterà il sorteggio da testa di serie, ma ciò non la toglie da eventuali insidie nel raggruppamento. Tra i pericoli maggiori, infatti, potrebbero esserci la Francia di Mbappè, l’Inghilterra di Kane, la Norvegia di Haaland e la Serbia di Vlahovic. La Germania qualificata di diritto come paese organizzatore.

Foto: twitter Uefa