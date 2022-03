Sorriso Bologna: Arnautovic di nuovo negativo

Lo 0-0 con cui il Bologna ha concluso la partita contro il Torino ha confermato come la squadra di Mihajlovic necessiti di peso offensivo per ottenere il massimo in ciascuna partita. Infatti, nonostante la presenza in contemporanea di Sansone e Orsolini a supporto di Barrow, i felsinei non sono mai riusciti a superare il muro eretto da Bremer e compagni. Oggi, però, è arrivata una buona notizia per la società emiliana, che ritrova ufficialmente Marko Arnautovic, negativizzatosi dal Covid. Il calciatore austriaco aveva già effettuato ieri un primo tampone, risultato negativo, che unito a quello di oggi certifica ufficialmente la guarigione dell’ex Inter. Una buona notizia per il Bologna e Mihajlovic, che a questo punto potrà schierarlo già domenica prossima contro la Fiorentina.

Foto: Twitter Bologna