Sorpresa Everton: Tarkowski manda l’Arsenal al tappeto

Dopo lo 0-0 di ieri tra Chelsea e Fulham, la seconda partita della 22ª giornata di Premier League è tra Everton e Arsenal: Toffees ultimi (insieme al Southampton) contro i Gunners primi. Al Goodison Park, a sorpresa, si ferma la capolista che cade per la seconda volta in campionato. Ai padroni di casa basta la rete di Tarkowski al 60′, il trentenne difensore inglese ha insaccato il pallone in rete con un colpo di testa ravvicinato. La reazione dell’Arsenal non basta per riportare in parità la gara, al 92′ il tiro dal limite dell’area di Zinchenko sfiora la traversa. L’Everton riesce a gestire e non rischiare molto, evitando il pari della corazzata di Arteta. Ottimo l’esordio in panchina per il neo tecnico Sam Dyche, insediatosi, nei giorni scorsi, alla guida della formazione di Liverpool al posto dell’esonerato Frank Lampard.

