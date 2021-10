Sorpresa Crystal Palace: vince 2-0 in casa di Pep

Nel pomeriggio di Premier League sorprende la vittoria del Crystal Palace in casa del Manchester City per 2-0. La squadra di Vieira ha espugnato l’Etihad grazie alle reti di Zaha e Gallagher. Da segnalare come i Citizens siano rimasti in 10 per tutta la ripresa a seguito dell’espulsione di Laporte nel recupero del primo tempo. La squadra di Guardiola è ora attesa ad una reazione nell’incontro di Champions contro il Brugge in programma mercoledì.

FOTO: Twitter Crystal